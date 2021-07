La ricetta anti spreco de I Deplasticati: oggi cuciniamo le rose di Sciauro

La rubrica no sprechi curata da I Deplasticati oggi propone una ricetta anti spreco facile e bella: le rose di Sciauro.

Fate un semplice impasto usando il lievito istantaneo, stendete la pasta e farcitela con formaggio e prosciutto cotto.

Arrotolate la pasta formando un grosso salsicciotto e tagliatelo a pezzi larghi qualche centimetro, formando delle rose.

Posizionate le rose in una teglia rotonda, rivestita con carta da forno, e spennellate la superficie con dell’uovo.

Infornate a 180º per 20 minuti ed ecco pronto un romantico e sfizioso antipasto.

Ovviamente, come sempre, potete farcire le rose con quello che avete da smaltire in frigo: verdura, uova, formaggi, affettati, legumi.

Fantasia, gusto e no sprechi sono gli ingredienti principali per tutte le ricette. Sbizzarritevi!