Cervo: il 6 e 7 agosto distribuzione straordinaria di kit e opuscoli per il nuovo servizio di raccolta differenziata

Venerdì 6 e sabato 7 agosto, dalle 9 alle 14 alla scuola primaria in via 2 Giugno a Cervo, l’Amministrazione Comunale organizzerà una distribuzione straordinaria dei kit e degli opuscoli informativi per il nuovo servizio di raccolta differenziata, attivo da metà luglio sul territorio comunale.

“Oltre alla distribuzione dei kit presso il centro servizi in Via Faraldi a San Bartolomeo al Mare - spiega il sindaco di Cervo Lina Cha - per venire incontro agli utenti non muniti di auto abbiamo deciso di realizzare, grazie alla collaborazione dell’azienda Egea e del suo staff, due ulteriori giornate straordinarie dedicate alla distribuzione del materiale per la raccolta differenziata alla scuola primaria in via 2 Giugno, raggiungibile facilmente anche a piedi. Mi preme ricordare a tutti gli utenti che non abbiano ancora ritirato il kit che possono delegare qualcuno, con delega scritta, per il ritiro. Inoltre, ricordo che è opportuno presentarsi all’ufficio con un documento d’identità valido e con l’ultima Tari pagata, per accelerare la consegna e migliorare così il servizio per tutti".

Sarà possibile compilare, presso la sede della distribuzione, la richiesta per il servizio specifico di ritiro pannolini/pannoloni e per il servizio dedicato ai disabili. La domanda relativa al compostaggio domestico sarà invece compilabile negli uffici comunali. Per qualunque ulteriore informazione, è attivo il numero verde: 800.546.354.

"Auspichiamo che tutti gli utenti ritirino il kit cosicché il nuovo servizio di raccolta differenziata possa partire al meglio e raggiungere la percentuale di raccolta differenziata pari al 65% prevista dalle norme nazionali - conclude il sindaco - Come dice lo slogan, anche solo un piccolo gesto può fare la differenza, lasciando un segno positivo per noi e per le future generazioni".