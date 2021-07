Bordighera: Laganà replica ai gruppi di opposizione sulle piante di piazza Eroi della Libertà

Nel corso del Consiglio Comunale di Bordighera del 27 luglio l’assessore Laganà ha risposto all’interpellanza presentata da tutti i gruppi consigliari di minoranza in merito agli esemplari di gingko biloba piantumati in piazza Eroi della Libertà. E’ stato sottolineato che il cantiere che ha interessato l’area è stato progettato dall’architetto Paola Cammi con l’intervento dell’agronomo Dott. Salvi ed è stato seguito, oltre che dall’Ufficio Tecnico, dall’Ufficio Giardini del Comune.



"...professionisti cui l’Amministrazione ha rinnovato la propria fiducia. - ha rimarcato l'assessore - Il progetto è stato inoltre sottoposto in ogni sua parte, compresi gli spazi verdi, alla Sovrintendenza che ha espresso il proprio parere favorevole. A cantiere ultimato è stato necessario affrontare alcuni aspetti relativi alle essenze messe a dimora lungo la linea di mezzeria. Per questo è stata recentemente installata una protezione che si auspica potrà proteggere i giovani alberi. L’Amministrazione continuerà a monitorare il loro sviluppo ed interverrà ulteriormente qualora necessario".​​