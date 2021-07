Ventimiglia: palpeggia due giovani in pochi minuti, 24enne sudanese arrestato subito dalla Polizia

Un 24enne sudanese è stato fermato dalla Polizia di Ventimiglia per violenza sessuale aggravata. Il giovane, senza precedenti, è stato bloccato dopo l’allarme ricevuto dalla volante.

Nei pressi di una pizzeria del centro il 24enne, in stato di ubriachezza, dopo un breve precedente scambio di convenevoli, aveva inaspettatamente palpeggiato il petto di una coetanea, di nazionalità moldava, che non conosceva procurandole delle lesioni.

Il sudanese ha anche minacciato una parente della donna, che aveva inutilmente tentato di impedire il contatto fisico col giovane sconosciuto, diventato improvvisamente aggressivo. Gli agenti del Commissariato, grazie anche alla collaborazione del titolare dell'esercizio, hanno rintracciato e fermato il 24enne in una via vicina, mentre tentava di allontanarsi indisturbato.

Le indagini hanno consentivano di identificare nel sudanese, l’autore di un altro grave episodio di violenza sessuale, commesso pochi minuti prima, a Camporosso Mare, dove aveva palpeggiato le parti intime di una ragazza ancora minorenne, che era riuscita a fa fuggire l’aggressore, urlando e allertando il 112.

Ora le indagini proseguono per verificare altri episodi dello stesso genere avvenuto nelle stesse ore di quel giorno che, per la tempistica e le modalità esecutive, gli agenti ritengono essere attribuibili al 24enne che ora è in carcere a Sanremo.