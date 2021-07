Ventimiglia: proposta di un Cpr dell'On. Di Muro, il Sindaco "Non siamo mai stati contro l'accoglimento"

“Sono lieto che l'On. Di Muro e quindi la Lega di Ventimiglia abbiamo una proposta per contrastare la ormai insostenibile situazione che il fenomeno migratorio senza controllo provoca alla nostra città”.

Interviene in questo modo il Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, dopo le dichiarazioni rilasciate oggi dall’On. Di Muro (QUI). “Non siamo mai stati contro l'accogliere bambini, donne e rifugiati o richiedenti asilo politico. I cittadini di Ventimiglia – prosegue Scullino - non sopportano più gli ubriachi, le risse e il bivaccare in luogo pubblico, ormai si ha paura ad uscire di casa alla sera. Se la proposta è quella di creare un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), sono d'accordo ma deve essere questo e non un centro che si trasformi in albergo a convenienza, dove lo straniero entra ed esce quando vuole. Nel caso in cui un cittadino straniero sia arrivato irregolarmente A Ventimiglia e quindi in Italia, privo dei requisiti utili per l'ottenimento della protezione internazionale, la persona dovrà essere trattenuta in questo Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in cui lo straniero può restare per un massimo di 18 mesi all'interno della struttura, prima di essere espulso e rimpatriato”.

“Voglio sentire gli altri partiti della coalizione – termina il Sindaco - e avere garanzie dal Ministero dell'Interno prima di esprimere il mio definitivo benestare. Se è così, poi, dovremo scegliere un luogo lontano dai centri abitati e più vicino possibile alla frontiera, per accogliere prima i respingimenti della Francia. Vedremo”.