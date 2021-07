Bordighera, sofferenza dei giovani alberi di ginkgo biloba e traffico caotico nel nuovo parcheggio di piazza della stazione: le minoranze interpellano il sindaco

“Nel contesto dell’intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Eroi della Libertà a Bordighera sono stati messi a dimora 4 giovani esemplari di Ginkgo Biloba tra le due corsie di accesso ai parcheggi. Gli alberi sono stati piantumati senza tutori e senza protezione alcuna”. Ad affermarlo sono Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera, Progetto Bordighera, Semplicemente Bordighera e Gruppo Misto che spiegano: “Dal giorno stesso dell’inaugurazione del parcheggio, il 18 Giugno 2021, i giovani Ginkgo Biloba sono diventati bersaglio più volte al giorno delle automobili che fanno manovra. Gli impatti piegano gli alberi (su questo l’Amministrazione interviene facendoli raddrizzare forzatamente), ma le offese cumulative sono ben evidenti dallo scortecciamento dei tronchi. Inoltre non è chiaro se è stato approntato un sistema di irrigazione per questi alberi, necessaria per i giovani Ginkgo Biloba".

"Tutto questo malgrado un’Interpellanza di Civicamente Bordighera avesse evidenziato nel Consiglio Comunale del 25 Settembre 2020, quindi quasi due mesi prima dell’inizio dei lavori, che il progetto non solo assegnava uno spazio troppo ridotto alla piantumazione di alberi che diventano maestosi, ma che la ‘posizione degli alberi rispetto ai parcheggi poneva dubbi rispetto allo spazio utile di manovra’. Ora, di fronte alle offese quotidiane agli alberi, il 1o Luglio 2021 è stata inviata agli uffici competenti una preghiera di assicurare protezione degli alberi, o decidere di toglierli e trapiantarli dove possano vivere in modo più dignitoso. Ma chi ascolta? A chi preme che i giovani alberi soffrano? Non all’Amministrazione a cui pare non premere neppure che funzioni il parcheggio, malgrado l’abbiano fortemente voluto, a costo di cancellare il progetto di trasformazione in ZTL già finanziato dalla precedente amministrazione".

"L’interpellanza che tutte le Minoranze presenteranno nel Consiglio Comunale del 27 Luglio evidenzia che a Bordighera mancano procedure che assicurino la salvaguardia e benessere del verde nel contesto di interventi edilizio/urbanistico; e indirizza il fato dei giovani Ginkgo Biloba che sono ormai compromessi dai danni causati alle radici e al tronco. I Ginkgo Biloba, da sempre coltivati nei giardini dei templi e dei luoghi di culto in Cina e Giappone, sono venerati come ‘alberi sacri’. Come possono essere ridotti a bersaglio di automobili in manovra in un parcheggio caotico?”.