Dal G8 di Genova nel 2001 ai Carcere di Santa Maria Capua Vetere, la mostra a Bordighera

Martedì 27 Luglio 2021 nella sede dell'ANPI-UCD di Bordighera in via Al Mercato n.8, sarà inaugurata la mostra "Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020".



"L'esposizione è visitabile tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19, e rimarrà aperta al pubblico sino a domenica 8 Agosto. - ricordano gli organizzatori - Alle ore 21,15 del 27 Luglio, nella sala 1 del cinema Zeni, avrà luogo il pubblico incontro "Per non dimenticare: Genova G8 2001, immagini registrazioni testimonianze".