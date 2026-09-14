“MareCultura 2026”, a Pian di Nave l’AperiTalk di CNA Imperia sulla cucina della longevità con la chef Paola Chiolini

All’AperiTalk di sabato 19 settembre a Pian di Nave, la chef del Ristorante Balena Bianca di Vallecrosia presenterà in anteprima una creazione dedicata ai valori della cucina della longevità. Al centro anche la collaborazione con CNA Imperia, che prosegue da oltre dieci anni ed è fondata su qualità, professionalità e disponibilità.

CNA Imperia apre i contenuti di “MareCultura 2026” con un AperiTalk dedicato alla cucina della longevità, momento centrale del Liguria Longevity Project, progetto ideato e promosso dall’Associazione per trasformare le risorse del Ponente ligure – mare, clima, alimentazione mediterranea, outdoor, borghi e saper fare – in una proposta integrata di benessere e turismo fruibile durante tutto l’anno.

L’appuntamento è in programma sabato 19 settembre alle ore 11.15 a Pian di Nave, subito dopo il taglio del nastro della quinta edizione di MareCultura. Protagonista sarà la chef Paola Chiolini del Ristorante Balena Bianca di Vallecrosia, interprete autorevole della gastronomia ligure e della nutrizione consapevole, che svelerà in anteprima una creazione ideata per rappresentare i valori della cucina della longevità.

La presenza della chef Chiolini assume per CNA Imperia un significato particolare. Da oltre dieci anni l’Associazione può contare sulla sua collaborazione in eventi, iniziative di promozione e momenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Un rapporto consolidato, costruito nel tempo sulla qualità delle proposte, sulla professionalità, sulla sensibilità verso le imprese e i produttori locali e su una disponibilità che non è mai venuta meno. Il suo contributo ha accompagnato numerosi percorsi di CNA Imperia, traducendo ogni volta le materie prime e le identità del Ponente in esperienze capaci di coinvolgere il pubblico e raccontare il territorio.

Con un approccio da autentica food designer, Paola Chiolini costruisce attorno a ogni proposta un concept preciso, capace di valorizzare la materia prima, dalla più semplice alla più complessa. Le sue creazioni uniscono gusto, cura estetica e conoscenza del prodotto, mettendo in relazione territori, imprese e produttori virtuosi. La proposta per l’AperiTalk nascerà proprio da questa visione e darà forma, attraverso il cibo, a un’idea di benessere autentica, accessibile e profondamente ligure.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da CNA Imperia per valorizzare l’altra Liguria, quella dei mesi autunnali, invernali e primaverili, trasformandola in una palestra a cielo aperto da vivere dodici mesi l’anno. Il Liguria Longevity Project integra i benefici del clima marino e la qualità della vita dei borghi dell’entroterra con l’attività outdoor, la Dieta Mediterranea e le competenze delle imprese. L’obiettivo è sostenere le micro-economie locali, favorire la destagionalizzazione e intercettare un turismo sempre più attento alla salute, alla rigenerazione e alle esperienze di qualità, anche attraverso il modello CNA Arti-Turismo.

«La collaborazione con Paola Chiolini rappresenta per CNA Imperia un patrimonio prezioso, maturato in oltre dieci anni di lavoro condiviso. In ogni occasione ha saputo mettere a disposizione qualità, professionalità, creatività e una disponibilità autentica, interpretando con grande sensibilità i valori delle nostre imprese e del territorio. Affidarle il piatto simbolo della cucina della longevità è quindi una scelta naturale e coerente. Con MareCultura e il Liguria Longevity Project vogliamo dimostrare che la longevità non è un concetto astratto, ma una concreta prospettiva di sviluppo per la Liguria: un modello che mette in rete alimentazione mediterranea, mare, outdoor, borghi e saper fare artigiano. La creazione della chef tradurrà questa visione in un’esperienza capace di raccontare il benessere, la cura e la qualità della vita», dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale di CNA Imperia e Vicesegretario di CNA Liguria.