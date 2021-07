E’ stato convocato, per giovedì prossimo alle 20, il Consiglio comunale di Ventimiglia. L’assise si aprirà con la discussione di Mozioni, Interpellanze e Interrogazioni.

Sono poi previste: una variazione ed un assestamento degli equilibri di bilancio, l’approvazione del Dup e l’adesione per la trasformazione della società per la promozione dsell’Università imperiese in Fondazione di partecipazione.