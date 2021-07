Sanremo: il benvenuto del presidente Domenico Alessi al nuovo Segretario Comunale Stefania Caviglia

Il presidente cittadino di Confesercenti a Sanremo, Domenico Alessi, dà il suo benvenuto in città alla dottoressa Stefania Caviglia, nuovo segretario comunale in successione al dott. Tommaso Lamendola.

“Un buon lavoro – evidenzia Alessi - un buon inizio proviene dalle categorie economiche di Confesercenti, da tutto il nostro direttivo cittadino. Un saluto ed un grosso ringraziamento a Tommaso per questo periodo di servizio alla nostra comunità. I prossimi anni saranno duri e difficili per le imprese, la pandemia non ancora conclusa lascerà tracce indelebili e la nostra città avrà davanti scommesse importanti, progetti pubblici e privati tra i più importanti della provincia. Buon lavoro dottoressa - conclude Alessi - Confesercenti c’è ed è a sua completa disposizione”.