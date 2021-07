"Il ponente ligure tagliato fuori dall’Aurelia Bis", Ioculano (PD) chiede l'impegno dei sindaci

"Tra Sanremo e Ventimiglia tutto tace; nonostante il ponente della Provincia si trovi in una posizione di isolamento e nessuna alternativa alla viabilità principale ancora oggi per questo tratto non c’è neppure la progettazione. - aggiunge Ioculano - Per questo ho presentato un ordine del giorno in consiglio regionale per impegnare la giunta ad attivarsi per iniziare la progettazione del tratto intemelio dell’Aurelia bis: come ho già ripetuto in varie sedi, è fondamentale dotarci di un progetto, altrimenti resteremo sempre esclusi da bandi e opportunità regionali, statali o europei".



"I Sindaci del territorio devono farsi parte attiva di questa importante richiesta. - conclude il consigliere regionale - Nei prossimi giorni verranno presentate nei vari consigli comunali del comprensorio intemelio mozioni per spingere le amministrazioni locali a richiedere a gran voce questa infrastruttura, vitale per il nostro territorio”.