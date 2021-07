La studentessa sanremese Letizia Semeria premiata dal Sindaco per il lavoro 'Sanremo: una città, un mondo'

E’ stato un anno complicato per i docenti e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Centro Ponente di Sanremo. Gli alunni sono stati però capaci di cogliere il valore dello studio e delle discipline nella loro ampiezza, come dimostrano, solo in parte, le tesine pubblicate, vuol dire che la scuola riesce ancora a comunicare qualcosa e nello specifico, la scuola secondaria di primo grado, rimane una tappa fondamentale del loro percorso di maturazione.

Per il tema trattato e la passione dimostrata per la storia della nostra città, è stato segnalato il bellissimo lavoro di Letizia Semeria, sul tema ‘Sanremo, una città, un Mondo’, sia al sindaco Alberto Biancheri, che alla vice Costanza Pireri e all’Assessore al Turismo e allo Sport, Giuseppe Faraldi.

Il Sindaco ha sfogliato affascinato l’elaborato apprezzandone la vastità, la profondità, i collegamenti complimentandosi e ringraziando una Letizia, emozionatissima più che durante il suo esame. Letizia ha saputo, collegando tutte le discipline scolastiche studiate, ripercorrere la storia di Sanremo, le sue potenzialità, la presenza multiculturale e multireligiosa che l’ha sempre caratterizzata e di cui si trova traccia in monumenti e testimonianze importanti, aneddoti e curiosità raccolti anche grazie ai preziosi racconti del nonno, oltre che con un lavoro di ricerca particolareggiata.

“Una promozione importante da valorizzare per Sanremo – dice la Prof. Antonella Squillace - per i suoi abitanti e per chi ne vuole conoscere in maniera più approfondita la storia, raccontata con gli occhi di un’adolescente capace di vedere in una città, un mondo”.