Ventimiglia: lettera del Sindaco all'Assessore Ascheri "Entro due giorni una riunione di partito, parlerò dopo"

“Al momento non rilascio dichiarazioni, perché entro un paio di giorni mi vedrò con i vertici di Fratelli d’Italia per analizzare la situazione”.

Sono le poche parole dell’Assessore ventimigliese Giovanni Ascheri, che ha da poco ricevuto la lettera del Sindaco Gaetano Sculllino (QUI) che, di fatto conferma un rimpasto di Giunta e la probabile uscita dall’esecutivo del partito di Giorgia Meloni.

L’Assessore Ascheri, contattato telefonicamente dal nostro giornale, ha cortesemente declinato ogni dichiarazione o risposta alla lettera inviatagli dal primo cittadino: “Fino a quando non c’è una linea del partito, preferisco non dire nulla. Per quanto mi riguarda c’è il massimo rispetto dei vertici e quindi preferisco attendere”.