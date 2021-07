Sanremo: ventennale dal G8 di Genova, mercoledì una proiezione di testimonianze in piazza Cassini

Nella ventennale del G8 di Genova, le ‘Sardine Ponentine’, con la collaborazione della sezione ANPI di Sanremo, organizzano per mercoledì dalle 21 alle 22 in piazza Cassini a Sanremo, la proiezione di ‘20 anni dalla scuola Diaz Genova’, uno spot di testimonianze di chi c'era e di riflessioni di chi era troppo giovane all'epoca per esserci.

“Per non dimenticare i fatti di Genova – scrivono le ‘Sardine’ - la più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la seconda guerra mondiale e per ricordare che le leggi per proteggere i diritti inviolabili della persona sono in pericolo tutti i giorni e proteggerle è un dovere e un diritto di ogni cittadino”.

La proiezione avverrà in ‘loop’, continuativamente dalle 21 alle 22, per evitare assembramenti in ottemperanza alle disposizioni sanitarie.