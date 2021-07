Coronavirus: Falco "Variante Delta già presente nella nostra provincia, ma il vaccino sta facendo il suo dovere" (Video)

“Abbiamo una campagna vaccinale che procede bene e, nella nostra provincia, notiamo che c’è attenzione sul tema anche se ci sono diverse fasce di età che devono essere sensibilizzate”.

Queste le parole del Direttore Generale di Asl 1 Imperiese, Silvio Falco, sulla situazione Covid nella nostra provincia. “Siamo tornati ad avere ricoveri in ospedale – prosegue – non con il Covid ma con patologie correlate, però poi positive. E’ la dimostrazione che il virus circola anche più di prima. Avevamo in precedenza il rapporto di uno a tre mentre oggi siamo uno a sette. Con le aperture che, fortunatamente sono state consentite, i contagi aumentano e il lavoro più grosso al pronto soccorso è quello dello screening”.

In provincia di Imperia è già arrivata la variante Delta e la conferma arriva dallo stesso Falco: “E’ quella che circola quotidianamente ma ne arriveranno altre perché, fino a quando non si metterà in protezione il paese intero e l’intero globo, sarà sicuramente così. Le vaccinazioni che il mondo occidentale ha utilizzato, però, al momento ci rendono tranquilli”.

Il Direttore Generale ha concluso parlando già dell’autunno che ci attende e del Green pass: “Stiamo a vedere come, anche se rispetto all’anno scorso c’è qualche caso in più. Confido molto sul tema del ‘Green pass’, un patentino che permette di essere più tranquilli quando si accede ai locali”.