Sta lentamente migliorando la situazione della distribuzione dell’acqua nel comprensorio di San Bartolomeo al Mare. In particolare in frazione Chiappa dove, da oggi l’acqua è nuovamente potabile.

E’ stata infatti firmata, dal vice Sindaco Sandro Fedozzi, la revoca della non potabilità del prezioso liquido nella frazione. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, si sono registrati molti problemi di approvvigionamento ed era anche stata dichiarata non potabile l’acqua in alcune zone.