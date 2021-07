I bambini di Rezzo sottopongono alcune loro esigenze al sindaco Adorno: "Non sarà difficile accontentarli!"

“Nella giornata di ieri è stato uno degli incontri più piacevoli al quale ho partecipato in qualità di sindaco. Una delegazione di bambini di Rezzo è stata ricevuta nella sala consigliare per sottopormi alcune loro esigenze. Con semplicità ma altrettanta determinazione hanno esposto le loro richieste facili da attuare ma per loro molto, molto importanti”. A raccontare la piacevole esperienza è il sindaco di Rezzo Renato Adorno che continua:

“I piccoli hanno giustamente preteso risposte altrettanto convincenti e immediate e non sarà difficile accontentarli:

- Liberare i giardini ‘La Pagoda’ da un nido di vespe, nemiche numero uno durante i giochi!

- Sistemare un cartello all'inizio del paese che inviti gli automobilisti a ridurre la velocità: qui i bambini giocano per strada, vanno in bici o con il monopattino e devono continuare a farlo senza paura!

- Avere i bagni dei giardini aperti per le loro necessità confidando, come me, che gli adulti dimostrino rispetto per le ‘cose pubbliche!’.

Tra un dolcetto e l'altro sì è così chiacchierato e io ero orgogliosissimo di questi miei piccoli concittadini che hanno saputo avvicinarsi all' amministrazione pubblica non con pretese e arroganza, ma con rispetto e umiltà. Per noi tutti, un bell'esempio di educazione civica!!”.