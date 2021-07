Dal 25 luglio al 1° agosto torna il 'Perinaldo Festival': la 15a edizione nel nome del rilancio culturale del territorio

Al via il Perinaldo Festival dal 25 luglio al primo di agosto. La manifestazione compie 15 anni e si presenta nel nome del rilancio culturale del territorio, dello "slow tourism" e della sostenibilità. Come da tradizione una programmazione particolarmente attraente per la varietà e la qualità degli artisti coinvolti.

Il Comune di Perinaldo in collaborazione con l’associazione Orchestra da Tre Soldi presenta la 15a edizione del “Terre di Confine, Perinaldo Festival”. Partecipano alla rassegna anche quest'anno i comuni di Bordighera e Ospedaletti che consolidano la loro partnership e valorizzano le potenzialità offerte da turismo di prossimità, slow tourism, e bellezza “diffusa” tra costa ed entroterra.

Peppe Servillo, Rita Payes Roma, il Quartettozero di Ezio Bosso sono alcuni tra gli artisti che andranno a comporre una programmazione eterogenea e di profilo artistico internazionale. “Confine" è il tema conduttore del festival attorno al quale si snodano riflessioni sull’identità individuale in rapporto con le diversità. Quest'anno la rassegna dedica inoltre alcuni appuntamenti alla riflessione sui concetti di “sostenibilità” e “sviluppo”, la cui azione integrata è evidentemente necessaria alla sopravvivenza del genere umano.

Terre di Confine, una piattaforma di eventi culturali, presenta 18 appuntamenti - spettacoli, presentazione di novità editoriali, passeggiate naturalistiche, visite guidate- distribuiti sul territorio di Perinaldo, Bordighera, Ospedaletti. Tutti gli eventi sono contingentati per motivi di sicurezza. L'ingresso è a offerta libera con prenotazione necessaria via whatsapp al n. 3669730066, a partire dal 19 luglio. La prenotazione via whattsapp garantisce l'accesso agli eventi; lo stesso numero è a disposizione per informazioni, tutte le mattine dalle 10 alle 12, a partire dal 19 luglio.

Nella prenotazione è necessario indicare nome e cognome di tutti i partecipanti.

La rassegna prende il via domenica 25 luglio con una serata speciale dedicata ad Ezio Bosso, artista ospite del Perinaldo Festival nelle edizioni passate. Nella splendida cornice della Piazza san Nicolò, alle 21.30 verrà proiettato un filmato realizzato con gli scatti che colgono Ezio Bosso durante le sue performance artistiche a Perinaldo. A seguire la narrazione di ricordi e testimonianze a lui dedicate da parte dei perinaldesi. L’omaggio a Ezio Bosso, da cui muove la rassegna di quest’anno, è un’anteprima del concerto di martedì 27 luglio.

Sotto il programma completo