Sanremo: il parcheggio interrato di piazza Eroi può diventare realtà, entro fine settembre il bando

Un altro rendering che sta per trasformasi in realtà. Sanremo potrebbe vedere realmente il via ai lavori per il parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, uno dei progetti dei quali si sente parlare da anni, senza risposte concrete.

Il prossimo passo sarà la pubblicazione del bando che, stando a quanto si apprende da fonti di palazzo Bellevue, potrebbe avvenire entro fine settembre, al più tardi in autunno. Poi si potrà iniziare il conto alla rovescia verso il via ai lavori.

Il progetto prevede la creazione di un posteggio interrato sempre con la formula del leasing costruendo in partnership con il privato. In superficie, invece, la piazza vedrà un completo restyling con la rimozione delle auto in sosta e la creazione di un’area verde pedonale. Il traffico continuerà a scorrere lato Levante.



Il progetto prevede anche l’affidamento ventennale per la manutenzione del parcheggio per un importo complessivo di circa 13,5 milioni di euro in leasing costruendo. La stima comunale in merito all’incasso annuale del parcheggio permetterebbe di pagare le rate anche grazie al previsto maggior incasso del parcheggio a monte di piazza Eroi che sarà chiuso con le sbarre come, per esempio, in piazzale Dapporto. Passati i 20 anni, ovviamente, il Comune avrà pieno guadagno dall’introito del parcheggio.