Diano Marina: sabato prossimo un 'Open Day' della scuola di musica 'Brondo' con la banda cittadina

La banda ‘Città di Diano Marina’ organizza, per sabato prossimo dalle 16.30 alle 19, l’Open Day della scuola di Musica ‘Romano Brondo’, che si svolgerà in sede.

Verranno descritti e fatti provare (rispettando le norme anti Covid) i nuovi strumenti della scuola e tutte le attività del gruppo. La banda è formata da un gruppo che può vantare più 168 anni di storia di musica, compagnia, allegria e che ha visto l'avvicendarsi di tanti musicanti, talvolta nuclei familiari di Diano e non solo.

Ad oggi la Banda può contare più di 60 musicanti iscritti, si riunisce una volta alla settimana per tutto l'anno, nella sede di via Lucus Bormani (località Prato Fiorito - campo sportivo) per esercitarsi e mettere a punto i programmi che di volta in volta, vengono presentati al pubblico Dianese e non, visto che da anni si registrano esibizioni anche fuori provincia e regione.

Dai primi mesi dell'anno 2017 la banda è diretta da una donna, prima volta nella storia del corpo bandistico dianese, Nadia Spagnolo. La Presidenza è affidata a Sandro Melotto.