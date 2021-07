Soccorsi in atto a Ceriana, in zona Brignora vicino la galleria, dove un uomo è caduto mentre lavorava in campagna. Da quanto si apprende il 60enne è caduto da un muretto.

Sul posto si registra l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari del Sanremo Soccorso. Previsto anche l'arrivo dell'elisoccorso da Albenga.

L'uomo non è in pericolo di vita, ma avrebbe riportato una trauma al ginocchio.