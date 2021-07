Italia campione d'Europa: a Wembley un'altra sanremese, Giulia Alessi ha fatto festa con la nazionale (Foto)

Dopo Giulio e Annalisa, i due sanremesi trapiantati a Londra, abbiamo ‘scovato’ un’altra tifosa matuziana presente domenica scorsa a Wembley, per la finale che ha portato il titolo di campione d’Europa alla nazionale italiana.

Si tratta di Giulia Alessi, nipote dell’ex sindaco Andrea Lolli, sanremese laureata in Svizzera che ha poi conseguito un master in economia all’EDEC. Lavora da due anni alla ‘Black Rock’ come analista finanziaria, così come il suo fidanzato Ludovico. Entrambi erano in curva domenica sera e hanno potuto vivere da vicino l’emozione che ha loro regalato la nazionale guidata da Roberto Mancini.

“Ho privato l’orgoglio di essere italiana – ci ha detto Giulia - perchè siamo stati accolti con insulti e lanci di birra dai tifosi inglesi e, alla fine, ne siamo usciti a testa alta. Il giorno dopo comunque molti miei colleghi e amici inglesi hanno riconosciuto la forza della nostra nazionale e questo mi ha fatto molto piacere. Per un italiano all’estero queste vittorie sono ancora più importanti perché rafforzano quel senso di appartenenza alla nazione che, nonostante la lontananza, è molto forte”.

Giulia e Ludovico, tra l'altro, sono anche stati inquadrati nel corso della partita (in una delle foto) dalle telecamere di Sky Sport.