La savonese Stefania Caviglia sarà il nuovo segretario generale del Comune di Sanremo

La dottoressa Stefania Caviglia è stata individuata dal sindaco Alberto Biancheri quale nuovo Segretario generale del Comune di Sanremo. La scelta è stata fatta in base ai curricula pervenuti a seguito dell’avvio della procedura per la nomina del nuovo segretario titolare, considerato che la sede della Segreteria generale sarà vacante dal 31 agosto per il collocamento a riposo del dottor Tommaso La Mendola, Segretario generale titolare del Comune di Sanremo.

La dottoressa Caviglia, savonese, laureata in giurisprudenza, dal 2015 è iscritta alla fascia professionale A e attualmente è titolare della Segreteria generale del Comune di Varazze. In questi giorni affiancherà il Segretario generale La Mendola per il necessario passaggio di consegne.

“Nel dare il benvenuto alla dottoressa Caviglia - dichiara il sindaco Alberto Biancheri - ringrazio il Segretario generale Tommaso La Mendola per il proficuo lavoro, soprattutto in riferimento ad alcune tematiche importanti come opere pubbliche e reperimento finanziamenti europei e statali. Abbiamo ancora molto da fare e, ne sono certo, la dottoressa Caviglia saprà mettere a disposizione del nostro ente e della nostra città la sua competenza e professionalità”.