Sanremo: il 24 luglio un corso di 'difesa personale' aperto a tutti con Daniele Tommaselli

Una lezione di difesa personale da un istruttore professionista, Daniele Tommaselli, all’interno di un evento specifico, in collaborazione con la palestra ‘Indomita’, di corso Inglesi 214 a Sanremo,.

“Sono state molte le aggressioni e le violenze di ogni genere – ci ha detto Tommaselli – e, per questo sarò a Sanremo per far conoscere una disciplina di autodifesa adatta a tutti, semplice ed efficace”.

L’appuntamento è per sabato 24 luglio dalle 9 alle 11: “Perché ognuno di noi – termina Tommaselli - ha il proprio diritto di difendersi in modo assolutamente legale.