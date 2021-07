Ventimiglia, Silp Cgil-Uil Polizia: “Giusta la chiusura dei locali con misure che vanno nella direzione da noi richiesta”

“La difficile situazione di Ventimiglia, oggetto di numerose denunce da parte nostra per la presenza massiccia di migranti, e per i numerosi episodi di risse, rapine e accoltellamenti che tra l'altro hanno riguardato negli ultimi mesi anche colleghi in servizio che sono stati feriti, e dei quali si è parlato poco sui media, certamente hanno innescato serie preoccupazioni sia per la tutela dei cittadini, sia per i Poliziotti impegnati in quel territorio”. A dirlo è il Segretario Generale Provinciale del Silp Cgil – Uil Polizia Antonio Peroni che spiega: “È pertanto puntuale e assolutamente condivisibile la scelta del Questore di Imperia di incidere sulla questione in maniera netta, rendendo alla cittadinanza il senso di presenza e di vicinanza della Polizia di Stato ai problemi che vivono ogni giorno, e lanciando un segnale altrettanto forte a coloro che, con le loro condotte, non collaborano affinché la situazione dell'ordine pubblico sia mantenuta sotto controllo".

"Gli enormi sacrifici dei colleghi del Settore Frontiera, Commissariato e Stradale della città di confine, che non hanno conosciuto soste neppure durante l'apice della pandemia - conclude Peroni -, vanno riconosciuti e supportati da un'azione di tutela e di sostegno al difficile lavoro che, giorno e notte, rendono alla cittadinanza, lavoro complicato che troppo spesso non viene messo in rilievo nella giusta maniera”.