Bordighera: sabato prossimo Museo Bicknell, nuovo appuntamento con le 'Storie di frontiera'

Sabato 17 luglio alle ore 16:00 nella bella cornice del Museo Bicknell, Luigi Iperti presenterà il suo libro Storie di frontiera. Il secondo dopoguerra ai confini occidentali pubblicato di recente. Dialogherà con l'autore lo storico e saggista Saverio Napolitano.

Dopo il buon riscontro di attenzione e pubblico per la presentazione del volume Frontiera Judaica curato da A. Carassale e C. Littardi, si ritorna nel giardino del Museo Bicknell di Bordighera per il secondo appuntamento del ciclo "Incontri con l'Autore" organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Il volume che verrà presentato tratta il periodo del dopoguerra alla frontiera occidentale e, grazie allo studio di documenti inediti, da voce a figure di spicco, come quella di Nilla Gismondi, presidente del Comitato per l’Italianità della Valle Roia, e alle voci “minori” dei profughi, della gente comune e dei pastori rimasti senza casa a seguito delle successive rettifiche della frontiera al confine occidentale: 1860, cessione alla Francia della contea di Nizza e Savoia; 1940, improvvido tentativo italiano di recuperare quelle terre; 1947, rattachement francese con l’annessione di Tenda, Briga, Mollières, Piena Alta, Libri e Piena Bassa”.

L’incontro si svolgerà nel giardino del Museo Bicknell con inizio alle ore 16, in caso di maltempo all'interno del Museo nel pieno rispetto delle normative antipandemiche.

Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando il Museo Bicknell tramite e-mail bicknell@istitutostudiliguri.191.it o telefonando al numero 0184 263601 nei giorni di apertura del museo.