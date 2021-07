Erano probabilmente diretti a Ventimiglia: Carabinieri scoprono 24 migranti su due camion ad Altare e Cairo

Viaggiavano nascosti all'interno di due camion e, probabilmente, erano diretti a Ventimiglia per superare il confine con la Francia. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte hanno individuato 24 migranti: 12 in un mezzo pesante e altrettanti nell'altro.

I militari hanno fermato i veicoli uno ad Altare e l'altro a Cairo Montenotte. I cittadini stranieri sono stati portati in caserma. Il comune di Cairo Montenotte (Protezione civile e polizia locale) si è già attivato per rifocillare i migranti. Sono in corso le indagini del caso.

Il fenomeno dei 'passeur' purtroppo, è sempre più diffuso nella nostra provincia, come si evince dai numerosi episodi riscontrati negli ultimi mesi in particolare lungo l'autostrada A10. Una delle vie più battute dai migranti per raggiunge il confine di Stato.