Ventimiglia: il Comune non si ferma, ancora lavori di manutenzione e ripristino (Foto)

Il Comune non si ferma, continua l'opera di manutenzione cittadina frutto del lavoro instancabile da parte dell'amministrazione della città di confine.

Dopo la pulizia in via Marconi e quella di sanificazione di stamattina in zona Roverino, 'men at work' lungo la strada per Villatella con potatura del verde e cantiere attivo anche sul suolo di via Firenze a ridosso del centro città.



L'obiettivo è sempre lo stesso, rendere più ordinata e funzionale la città.

Nonostante i noti problemi, l'intento resta attirare turisti e sviluppare in maniera importante un settore fondamentale per Ventimiglia.