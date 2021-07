Aveva rapinato una anziana ad Albenga: 22enne di Ranzo condannato e portato in carcere a Imperia

E’ stato per ora associato al carcere di Imperia, per aver violato l’obbligo di dimora per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ma, a breve verrà anche giudicato per rapina il 22 residente a Ranzo nell’entroterra di Imperia, arrestato dai Carabinieri e dalla Municipale di Albenga, dopo aver tentato di derubare, facendola finire anche a terra, una donna di 81 anni, nella cittadina ingauna.

L’operazione che ha portato all’arresto ha visto operare in piena sinergia gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri di Albenga, dopo la segnalazione della rapina. Il 22enne, che ha ‘operato’ insieme ad una amica di 20 residente a Milano, si è scagliato contro gli agenti con calci, pugni, insulti e sputi. Una reazione ancor più veemente all’arrivo dei Carabinieri che li hanno presi in consegna e trasportati in caserma.

I due giovani sono stati giudicati per direttissima, in tribunale a Savona, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il 22enne di Ranzo è stato portato in carcere ad Imperia mentre, per la ragazza essendo residente a Milano, è stato disposto l’obbligo di firma nel suo comune. I due saranno successivamente sottoposti a giudizio anche per la rapina.