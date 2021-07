Ventimiglia: rissa sul lungomare di sabato notte, quattro romeni indagati dalla Polizia frontaliera

Quattro romeni residenti a Ventimiglia sono stati indagati dalla Polizia, intervenuta in forze sul lungomare, nella notte tra sabato e domenica, per sedare una rissa.

I protagonisti erano ubriachi ed erano appena usciti da un vicino esercizio pubblico, dove avevano trascorso la serata. Le segnalazioni arrivate al numero d’emergenza intorno all’una di notte riferivano un violento parapiglia, condito da botte, colpit con bottiglie e frammenti di vetro. Due pattuglie della Volante del Commissariato sono intervenute, interrompendo la contesa ed impedendo che degenerasse ulteriormente. Due le persone ferite e soccorse nell’immediatezza dei fatti.

Si tratta di due fratelli residenti in altre regioni italiane trasferitisi temporaneamente a Ventimiglia per un provvisorio impiego nel settore edilizio, che hanno riportato lesioni con prognosi di guarigione in 30 giorni. Le successive indagini hanno consentito l’individuazione di alcuni testimoni e la ricostruzione della dinamica dei fatti.

Pare che l’origine del diverbio sia stato il posizionamento, ritenuto improprio, di una bottiglia sul tavolo. Gli investigatori hanno individuato, dopo poche ore, altri due partecipanti alla rissa. Anche in questo caso si tratta di due cittadini romeni, residenti a Ventimiglia, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari in 10 e in 12 giorni. Tutti sono stati indagati in stato di libertà per rissa aggravata e deferiti all’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Imperia.

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha ora sotto controllo anche il locale pubblico dove il litigio ha avuto inizio, considerato che tutti i protagonisti del grave episodio avevano trascorso la serata al suo interno e che la rissa si è sviluppata immediatamente dopo la loro uscita dal ristorante, in stato di ubriachezza.