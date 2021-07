Lavori per la posa del nuovo asfalto nelle frazioni di Ventimiglia, in località Bevera.

Continuano i lavori e gli interventi nella città di confine. Insieme a tutti gli altri piccoli cantieri non si ferma la macchina dell'amministrazione, presente in tutti i luoghi in cui c'è bisogno.

Proprio questa mattina istallazione delle recinzioni in tutte le aiuole dedicate al verde, ieri la pulizia delle sponde del Roja.

L'impegno continua ed è continuo per rendere più bella e ordinata la città.