Sanremo: weekend senza sanzioni dopo l'Ordinanza del Sindaco per il rispetto delle normative anti Covid

Primo weekend di luglio con la mascherina nei luoghi dove sono possibili gli assembramenti ma, fortunatamente, non si sono registrati casi limite e, anzi, il fine settimana a Sanremo è terminato senza nessuna sanzione elevata per mancanze relative alle normative Covid.

Rimangono negli occhi, ovviamente, le immagini dio venerdì sera, quando nel centro di Sanremo, praticamente nessuno le ha osservate nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sul Belgio all’Europeo ma, almeno per sabato e ieri, non si sono registrati eccessi e i controlli delle forze dell’ordine non hanno portato a multe.

Mentre si continua a registrare una ottima presenza di turisti e con bar e ristoranti che ne risentono positivamente, il sabato sera è trascorso in relativa calma nei luoghi della ‘movida’, dove solo in sporadici casi gli steward e le forze dell’ordine sono dovuti intervenire per raccomandare l’uso delle mascherine, quando si creavano assembramenti.

Anche i gestori dei locali sono soddisfatti di come sta procedendo l’estate e anche di come si stanno comportando i clienti. La conferma ci arriva da Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio a Sanremo: “Noto che la gente sta vivendo la mascherina come una normalità e ho notato un buon rispetto delle normative”. E poi pensa anche al dopo estate: “Se questo porta a non dover più sospendere le attività ben vengano i dispositivi di protezione nella ‘movida’. Baratterei due passi indietro come avviene ora, con un autunno tranquillo. Vorrebbe dire che si continua a lavorare e non si rischiano chiusure come lo scorso anno quando, ad onor del vero, c’è stato un liberi tutti”.

Come detto, però, non ci si dimentica di quanto accaduto venerdì sera, quando piazza Colombo e molte vie del centro (via Roma e via Gioberti su tutte) hanno visto comportamenti contrari alle normative anti Covid e qualche eccesso sconsiderato che va oltre i rischi per la pandemia. Proprio per questo sembra che la Questura stia predisponendo una serie di controlli per domani sera, quando si giocherà Italia-Spagna.

Sperando in una vittoria degli azzurri, che significherebbe finale agli Europei, nelle vie del centro di Sanremo e di tutta la provincia si starebbero preparando maggiori controlli per evitare quanto accaduto venerdì.