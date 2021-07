Ripartono i corsi per patentino saldatori. Confartigianato: “La saldatura è una vera e propria professione specialistica”

La Confartigianato di Imperia, a partire dal prossimo 17 luglio, promuove alcune giornate rivolte all’abilitazione di diverse tipologie di saldature. Non è infatti sufficiente aver fatto questo mestiere per tanti anni e, di conseguenza, proclamarsi abili ed esperti saldatori. Oggi, per essere a tutti gli effetti un saldatore è indispensabile avere i titoli necessari e previsti dalle normative europee. Il possesso di un apposito patentino per i saldatori è divenuto obbligatorio a partire da luglio 2014, come stabilito dalle normative UNI EN ISO 9606 ed UNI EN 15614.

Per chi volesse intraprendere il percorso tecnico pratico di saldatura può rivolgersi alla Confartigianato di Imperia inviando una mail all’indirizzo ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524524.