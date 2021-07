Dopo 29 anni Mons. Luigi Rubino lascia la parrocchia di Montalto: per lui tante persone e anche gli ex sindaci

Gli ex sindaci del comune di Montalto Ligure fino all'amministrazione più recente di Montalto Carpasio hanno voluto salutare Mons. Luigi Rubino. Per il parroco 94enne, ieri è stato l'ultimo giorno di servizio sulla parrocchia montaltina, in compenso continuerà a celebrare ancora su Carpasio e Ciabaudo di Badalucco.

E' così che nel santuario della Madonna dell'Acqua Santa di Montalto si sono ritrovati, Angelo Alberti, Matteo Orengo (attuale sindaco di Badalucco ndr) e Gianna Lantrua. Assente per motivi di servizio, Mariano Bianchi, ultimo sindaco di Montalto, oggi primo cittadino di Montalto Carpasio. In sua vece è intervenuto il vicesindaco Valerio Verda.

"Ci ho tenuto a ringraziare mons. Rubino per tutti questi 29 anni da buon pastore sulla comunità di Montalto Ligure. In questi anni ci ha supportato, dandoci sempre ottimi consigli e ha dimostrato in più di un'occasione di essere a favore della fusione dei due paesi in unico comune. - sottolinea Valerio Verda - Ci ho tenuto anche a ringraziare i Priori e la Pro Loco per il supporto fornito con i volontari nei numerosi lavori fatti in questi anni sia sul Santuario che sull'oratorio di San Vincenzo".

Durante la cerimonia Mons. Rubino ha ricordato quanto è stato fatto in questi anni per il Santuario e per l'oratorio di San Vincenzo. Inoltre è stata l'occasione anche per condividere qualche aneddoto della sua vita. Non bisogna dimenticare che Mons. Rubino ha raggiunto i 70 anni di sacerdozio.

La cerimonia si è svolta alla presenza anche dei comandanti del distaccamento di Badalucco, dell'arma dei Carabinieri, gli ex, Espedito Longobardi (oggi vicesindaco di Taggia), Alessio Zanardo e l'attuale, il maresciallo Renato Cavuoti. Tutti hanno speso parole di apprezzamento per il prelato.

Una menzione a parte la merita l'intervento del giudice Paolo Luppi. Nel corso della cerimonia ha raccontato di come il padre, Bruno Luppi, partigiano e iconica figura della Resistenza locale, noto a tutti con il nome di battaglia 'Erven', abbia ricevuto aiuti e vettovaglie da quello che all'epoca era un giovane seminarista, diventato poi Mons. Rubino.