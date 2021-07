Oltre tre milioni a Mendatica per i danni dell'alluvione: la soddisfazione del Sindaco Piero Pelassa

“Un finanziamento importante per l’entroterra, grazie alla vicinanza di regione Liguria”. Queste le parole di soddisfazione del Sindaco di Mendatica, Piero Pelassa, per gli oltre tre milioni di euro al Comune di Mendatica per i danni dell’alluvione del 2020 che, nell’ottobre scorso colpì molto l’entroterra imperiese.

Saranno 3,1 i milioni di euro che andranno al piccolo centro della valle e il primo cittadino non può che esserne felice: “Sono molto soddisfatto per questi ristori – prosegue Pelassa - decisamente importanti per il Comune che, da quell’alluvione, ha riportato ingenti danni alle infrastrutture, compresa anche la totale distruzione dell'ultima centralina idroelettrica (la precedente era stata distrutta dall'alluvione 2016) principale fonte di finanziamento del nostro bilancio. Devo rilevare, anche in questo ultimo evento, la sempre costante vicinanza dell’istituzione regionale che fin dai primi momenti ed ancor oggi con questi atti concreti, rilevabili dal piano di finanziamento degli interventi di ripristino, dimostra di occuparsi del nostro territorio”.

Si tratta di cifre fondamentali per la messa insicurezza del territorio: “Potremo concludere gli interventi di somma urgenza iniziati – termina Pelassa - e per i quali senza l'attuale finanziamento il comune si sarebbe trovato esposto economicamente con gravi conseguenze per i propri equilibri di bilancio”.