L'estate di Triora? Nicosia non ha dubbi "Sperimentale e vicina alla natura, ora aspettiamo il ritorno degli stranieri"

"La nostra è una proposta sperimentale, originale e coerente con il territorio e la natura che ci circonda"

Così Giovanni Nicosia, vicesindaco e assessore al turismo di Triora ha presentato il calendario manifestazioni in programma da luglio a settembre. Confermata l'assenza degli eventi tradizionali di massa come "Strigora" e la sagra "Fungo nel Borgo". Anche quest'anno l'amministrazione comunale, in accordo con i locali e i commercianti del paese, ha preferito dare vita a un'offerta in controtendenza.

Infatti, mentre altrove si parla di riaperture ed eventi che da un lato si rivolgono a un target eterogeneo e dall'altro puntano a fare grandi numeri, nel segno della ripartenza, Triora ha voluto seguire il percorso tracciato l'anno scorso. "Esattamente, ai grandi eventi di massa abbiamo preferito tanti piccoli momenti esperienziali che portino i partecipanti a contatto con le incredibili risorse naturali offerte dal nostro territorio. Eventi sì ma in sicurezza. - sottolinea Nicosia - la scorsa estate, questo discorso è stato molto apprezzato dai tantissimi turisti che ci hanno scelto e considerando la situazione attuale, le normative nazionali in vigore e anche per una questione di rispetto, anche quest'anno abbiamo scelto di dare priorità alla sicurezza, per evitare situazioni di potenziali assembramenti".

Un calendario manifestazioni che guarda alla natura. "Da luglio a settembre la nostra offerta punterà a valorizzare il nostro patrimonio naturale, ad esempio penso a: la Boscoterapia con Antonio d'Andrea, uno dei massimi esperti tra i conoscitori di erbe e del loro uso; le escursioni alla scoperta delle erbe locali con Karin, tra aromi, tatto e olfatto; il cammino esperienziale nel bosco con Jack The Green; il workshop di simbologia magica con Sarvan Cabotina, la falconeria con l'associazione Terra di Confine, il laboratorio per fare l'unguento di iperico e di calendola con Lorena Verbena".





"Torneranno anche le visite guidate al borgo gratuite, ogni domenica, con Raffaella Asdente. Inoltre saranno riproposte le serate di cinema all'aperto e l'aperiteatro, con il teatro itinerante tra i locali di Triora che l'anno scorso fu un successo. - prosegue l'assessore - Inoltre proporremo anche degli incontri: con Gianmarco Parodi, per avvicinarsi alla scrittura fantasy ma che diventerà guida per una visita notturna suggestiva al paese; con gli amici di Wild Life in Valle Argentina, Andrea Biondo e Magadalena Negro viaggeremo alla scoperta della fauna incredibile che popola le nostre montagne e poi l'esperienza estrema di Harald Philip che ci porterà nei suoi viaggi sulle montagne più remote della terra".

A settembre tornerà l'evento di punta visto l'anno scorso: Triora Hogwarts. "Sì, il 12 settembre. Visto l'alto gradimento dell'anno scorso, questa volta abbiamo deciso di investire un po' di più su questo appuntamento curato da Genova Hogwarts Express Avventure Cittadine. Per un'intera giornata a Triora si potrà respirare l'aria magica del mondo di Harry Potter. Un'esperienza che ha conquistato tante famiglie e che riproporremo in una formula ampliata, ancora più coinvolgente. Un evento unico nel panorama del ponente ligure" - afferma soddisfatto Nicosia.

Per il secondo anno consecutivo Triora non vivrà le sue feste tradizionali. "Sì ma non le abbiamo dimenticate. - mette le mani avanti l'assessore - Bisogna fare di necessità virtù. In questo momento non sarebbe immaginabile proporre un evento di massa come abbiamo visto in passato. Abbiamo colto l'opportunità per sperimentare eventi che fossero nuovi sia rispetto alla tradizionale offerta del nostro paese ma anche di tante altre realtà dell'entroterra. E' stata l'occasione per rimetterci in gioco e portare proposte diverse. L'anno scorso è andata bene, vedremo al termine di questa stagione ma è chiaro che per il futuro terremo conto dell'esperienza maturata in queste due estati 'diverse'".

"Siamo anche diventati il primo 'Villaggio degli Alpinisti' in Liguria. - ricorda Nicosia - Uno dei circuiti europei più prestigiosi ed esclusivi che ci siano. Questo per dire che oltre all'immagine, Triora sposa anche eventi che guardino alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Il nostro è un paese che ha una identità e una sensibilità verso le tematiche legate al turismo lento e sostenibile".

Che estate sarà in termini di presenze? "Ci auguriamo che possa eguagliare i numeri dell'anno scorso. - risponde - Al momento le richieste sulle strutture in paese sono tante e cercheremo di accontentare tutti. Triora è un paese che vive grazie al turismo e siamo pronti ad accogliere in sicurezza tutti. La domanda non manca. C'è da dire che continua a esserci una attenzione costante sul nostro paese. Quest'anno è stata fatta un'attività di promozione della nostra immagine che non ha pari. Triora è comparsa in servizi televisivi nazionali dedicati che hanno avuto una eco importante, sia che si trattasse di visite nel paese ma anche del semplice parlare dei prodotti tipici, uno su tutti il nostro Pane di Triora. Tutti hanno visto o parlato di Triora".