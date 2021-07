Rezzo, al Comune 1 milione e 300 mila euro per ristorare i danni dell'alluvione. Adorno: "Somme importanti che ci permetteranno di mettere in sicurezza il paese"

Il milione e 300 mila euro destinato al comune di Rezzo si va ad aggiungere ai 250 già assegnati per l' 'alluvione Alex' che ha flagellato il territorio della provincia di Imperia nell'ottobre scorso.

Il sindaco di Rezzo, Renato Adorno, dichiara di essere “molto soddisfatto; grazie alla vicinanza di Regione Liguria potremmo terminare importanti interventi per la mitigazione del rischio".

"Sono somme importanti, aggiunge Adorno, che ci permetteranno di effettuare lavori di straordinaria rilevanza per la messa in sicurezza del nostro paese. Per me è importante che le Istituzioni, in particolare la Regione, continuino quest’opera di vicinanza a noi piccoli comuni, spesso colpiti dalle alluvioni e dal maltempo. Il mio pensiero va alle famiglie di Cenova che da troppo tempo vivono con frana che ha cancellato le loro case".