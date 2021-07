Sanremo: principio d'incendio ad una barca a vela nel porto vecchio, intervento di Vvf e Guardia Costiera (Foto)

Principio d’incendio questo pomeriggio poco dopo le 18 su un’imbarcazione a vela che era ormeggiata ad un pontile di fronte alla Capitaneria di piazzale Vesco.

La barca è stata trainata dalla motovedetta della Guardia Costiera sulla darsena per sicurezza e per consentire più agevolmente l’intervento dei Vigili del Fuoco. A supporto anche un’ambulanza della Croce Rossa che fortunatamente non è servita in quanto non ci sono stati feriti.

Qualche danno ovviamente per l’imbarcazione e alcuni attimi di tensione in porto nel corso dell’intervento.