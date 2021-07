All’Istituto Comprensivo Littardi di Imperia, un innovativo progetto didattico dal titolo ‘Cittadini del futuro’

Il plesso della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. Littardi di Imperia, diretto dalla Prof.ssa Caterina La Russa, ha da poco ospitato un innovativo progetto didattico dal titolo ‘Cittadini del futuro’. Un ciclo di lezioni in presenza attuale e con un marcato utilizzo dei dispositivi digitali da parte degli alunni, reso possibile grazie ad un modulo P.O.N. finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

“A guidare il gruppo composto da ragazzi delle Classi Prime e Seconde della Scuola Secondaria di I Grado - spiegano dalla scuola - sono stati i Docenti Andrea Cartotto e Francesca Vincenzi: da una loro idea, subito condivisa con entusiasmo dagli alunni, è nato il format ‘Super Littardi Quark’. Una libera interpretazione del noto programma di divulgazione scientifica in cui gli alunni – a coppie e sempre nel rispetto delle normative di sicurezza – hanno dato vita a clip video in cui raccontano ed illustrano a compagni presenti e futuri, con spontaneità ma a seguito di ricerca e documentazione effettuate in aula, alcuni argomenti chiave del panorama tecnologico assegnati dai Docenti.

Nel corso delle lezioni, le improvvisate coppie di conduttori si sono cimentate nel racconto della Storia di Internet, fornendo a seguire pillole di netiquette e di utilizzo consapevole dei Social Media e dei dispositivi mobili esplorando le vite di personaggi famosi che hanno segnato la storia della Tecnologia e dell’Informatica moderna quali Alan Turing (padre della crittografia e dell’informatica moderna) o Ray Tomlinson (inventore della posta elettronica).

Lezioni di vera cultura digitale all’insegna del lavoro in gruppo, del rispetto reciproco e dell’inclusione, culminate con il momento finale della consegna dei diplomi di 'Cittadini del Futuro' da parte dei Docenti Cartotto e Vincenzi. Presto online, in libera consultazione sul sito dell’Istituto, le clip video di ‘Super Littardi Quark’ con tanto di logo del Progetto realizzato da uno degli alunni e votato concordemente dalla classe.

I ringraziamenti vanno anche alle Docenti Silvia Caffa, Francesca Daneri ed Emanuela Meduri per il supporto e la vicinanza dimostrate nelle fasi organizzative e durante lo svolgimento dell’attività”.