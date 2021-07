Ventimiglia: cantiere della ciclabile fermo e diversamente abile senza spiaggia, l'attacco del PD

Il Partito Democratico di Ventimiglia attacca l’Amministrazione sul caso della donna di 74 anni che ha lamentato, attraverso il nostro giornale (QUI), l’impossibilità di andare quest’estate al mare, a causa del cantiere (fermo) della pista ciclabile a sbalzo.

“La donna ha ragione – evidenzia il PD – e sono mesi che denunciamo attraverso articoli di stampa e interrogazioni in comune il lassismo con cui l'Amministrazione comunale sta gestendo il cantiere della pista ciclopedonale in passeggiata mare. Dopo le già gravi conseguenze turistiche ed economiche dovute al Covid, gli esercenti, i turisti e i nostri concittadini si trovano una passeggiata mare in stato di abbandono”.

Il partito di opposizione in Consiglio rincara la dose: “Si sono rivelate prive di fondamento le rassicurazioni della Giunta sulle tempistiche dei lavori. L'opera sarebbe già dovuta essere ultimata entro luglio, mentre i lavori devono ancora iniziare. Occorre ricordare che concausa del ritardo è stata la variazione del progetto originario che, sottolineiamo, ha portato ad un aggravio dei costi di oltre un milione di euro di soldi pubblici. Al di là dei ritardi e degli eccessivi costi, il vero punto dolente è la sicurezza dei pedoni che attraversano la strada e il diritto all'accessibilità al litorale”.

“Gravissima è la situazione per disabili o semplicemente genitori – termina il PD - con passeggini che devono compiere centinaia di metri per attraversare la strada in assenza di strisce pedonali e di rampe di accesso al marciapiede. L'indifferenza della Giunta alle continue sollecitazioni su questo cantiere lascia sgomenti”.