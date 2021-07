Domenica a Cervo e Cipressa 'arriverà' 1° Fiat 500 Wolrd Wide Meeting

Appuntamento domenica 4 luglio a Cervo con il primo Fiat 500 Wolrd Wide Meeting (Ne avevamo parlato QUI), del Fiat 500 Club Italia. L’evento, riservato ai soli soci iscritti, è organizzato dal coordinamento di Imperia del Club con la collaborazione del Comune di Cervo e di Cipressa e delle rispettive Proloco, ma è parte di una tre giorni mondiale che si svolgerà dal 2 al 4 luglio.



La tre giorni sarà anche sul web: sui canali social del Fiat 500 Club Italia saranno trasmessi i video degli eventi italiani e nel mondo, Cervo inclusa. Il programma prevede infatti il ritrovo per i partecipanti alle 9.00 e la visita del borgo con riprese video in diretta, alla quale seguiranno aperitivo e saluto coreografico sempre con video. Alle 12.00 le 500 partiranno alla volta di Cipressa per un pic-nic sotto la torre Gallinaro.