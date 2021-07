Sanremo: aumentano i parcheggi, in vendita i gratta e sosta con la nuova tariffa da 1.80 euro

A Sanremo sono in vendita i gratta e sosta con la nuova tariffa da 1.80 euro, frutto di un provvedimento dell’agosto 2019, quando sono stati approvati in Consiglio comunale gli equilibri di bilancio.

"Già dal primo agosto 2019 - si spiega nella nota - tutti pagavano le nuove tariffe in vigore, tranne i possessori di gratta e sosta, verso i quali si era scelto di mantenere la tariffa agevolata, ossia quella precedente da 1.50 euro, fino a esaurimento scorte, per far corrispondere una minor somma ai cittadini possessori di gratta e sosta e nel contempo evitare quegli sprechi che sarebbero derivati dallo smaltimento dei tagliandi invenduti.

Ora le scorte sono esaurite ed entrano in vigore le nuove tariffe anche per i gratta e sosta".