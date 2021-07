Ventimiglia: al grido di ‘Vorrei ma non posso’ Albintimilium torna all’attacco sulle barriere architettoniche nella città alta (Video)

Se Ventimiglia vuole puntare al turismo di tutti e per tutti, deve per forza investire nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Il centro storico è una meraviglia, ma rischia di essere una perla accessibile solo a chi non ha difficoltà motorie.

A porre nuovamente l’accento sull’accessibilità di Ventimiglia Alta è l’associazione Albintimilium che, con il video intitolato ‘Vorrei ma non posso’ postato sulla pagina Facebook ufficiale, mette in evidenza tutte le difficolta di Vincenzo, amico della Spes, che alla prima gita non aveva potuto completare il tour del centro storico perché bloccato da un gradino.

“Dopo il video del 2019 siamo tornati per mostrare l'inaccessibilità del centro storico di Ventimiglia, questa volta insieme agli amici della Spes e con un cameraman d'eccezione Fabio De Montis - spiegano dall’associazione - ma questa volta, grazie alla realizzazione di alcune pedane, non siamo dovuti tornare indietro ed il nostro amico Vincenzo ha potuto ammirare di persona la bellezza di piazza Colletta”.

Dopo il video postato su Facebook, l’associazione Albintimilium è ora determinata a portare nuovamente la cosa all’attenzione dell’amministrazione comunale: “Ripresenteremo un'istanza al Comune affinché l’amministrazione possa garantire la mobilità a tutti, anche chi si trova a spostarsi con carrozzina. Le bellezze della città devono essere fruibili a tutti e su tale punto continueremo a ‘pungolare’ con iniziative e proposte l'amministrazione Comunale”.