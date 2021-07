Sanremo: per lavori urgenti di messa in sicurezza della pista ciclabile, questa sera chiusura temporanea della galleria di capo Verde

A seguito della necessità di provvedere a interventi urgenti di messa in sicurezza delle coperture metalliche della volta della galleria di capo Verde, la stessa sarà chiusa al transito, in entrambi i sensi di marcia, nella serata di oggi, 29 giugno, dalle ore 20.00 fino al completamento dei lavori, indicativamente per le ore 24.00. L'Amaie apporrà opportuna segnaletica, al termine dei lavori il transito sarà regolarmente ripristinato.