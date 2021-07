Sanremo: i neodiplomati dell’Istituto Tecnico Turistico, brillanti risultati tra cui un 100 e Lode e alcuni 100

Anche per le quinte dell’Istituto Tecnico Turistico “Ruffini-Aicardi”, nel nuovo plesso scolastico presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea, si è concluso l’Esame di Stato. Ora i neo-diplomati possono pensare al loro futuro che potrebbe essere la prosecuzione universitaria o l’inserimento nel mondo del lavoro.

Soddisfatti dei risultati ottenuti dagli studenti delle classi 5A e 5B sono tutti gli insegnanti. A nome di tutti, il professor Alberto Cavallucci, docente di Economia Turistica e Referente per i PCTO, ci riferisce: “Il nostro Istituto Tecnico per il Turismo è una proposta didattica da anni radicata sul territorio; gli studenti conseguono una preparazione in ambito linguistico, grazie allo studio di tre lingue straniere, ma anche in campo giuridico-economico, arte e geografia del territorio. Il Diploma dà accesso a ogni facoltà universitaria, e ovviamente segnalo la Facoltà di Scienze del Turismo presente anche al Polo Universitario di Impera, ma è possibile anche un inserimento nel mondo del lavoro in aziende e enti del settore. Nel tempo, abbiamo costruito una fitta rete di relazioni con l’esterno che ci permettono di offrire agli studenti opportunità di stages e alternanza scuola-lavoro (ora denominati PCTO) che vanno ad arricchire il curriculum del neodiplomato. Le ottime votazioni conseguite da alcuni ragazzi, sono il risultato della buona prova in sede d’esame, ma anche del credito scolastico costruito nel corso del triennio con impegno nello studio".

"L’Istituto Tecnico Turistico - termina Cavallucci - ha sempre avuto molta visibilità sul territorio perché gli studenti sono coinvolti nell’organizzazione dei prestigiosi eventi della città di Sanremo. Ci auguriamo che un prossimo ritorno alla normalità, faccia ripartire anche queste attività della nostra offerta formativa”.