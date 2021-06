Imperia: la scuola non va in vacanza, il Liceo Viesseux fa scattare il 'Piano Estate 2021'

Quella del 2021 è un'estate in cui la scuola non va in vacanza. O meglio, si organizza per “costruire un ponte per il nuovo inizio”, come dice il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Grazie ad uno stanziamento governativo di assoluta rilevanza, pari a 510 milioni di euro, le scuole stanno organizzando le attività del 'Piano Estate', una serie di iniziative pensate per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze e di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla tutela ambientale.

In questo quadro istituzionale, il Liceo Vieusseux di Imperia ha elaborato per i suoi alunni un fitto e variegato calendario di iniziative: cineforum, esperienze digitali, gare di Debate saranno svolti nell’edificio scolastico, ma sono previste anche diverse uscite sul territorio: si parte dalla conoscenza dell’entroterra, attraverso l’esplorazione dei sentieri montani (Pizzo d’Evigno, Monte Faudo, Monte Saccarello, Mongioje), arricchita dalla scoperta della flora e dei fenomeni carsici presenti, con cenni di osservazione astronomica. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alle peculiarità della cultura locale (Museo delle maschere di Ubaga di Pieve di Teco).

Si passa poi a conoscere le ricchezze ambientali e storiche della costa, con la visita ai Giardini Hanbury accompagnata da esperienze di fotografia, a Villa Pergola di Alassio, percorrendo le tracce degli antichi romani lungo la via Julia Augusta. I ragazzi potranno andare alla scoperta dei segreti della chiesa più grande della Liguria, visitando la cupola della neoclassica Basilica di San Maurizio (con la collaborazione del Comitato Sotto Tina).

Non mancheranno esperienze particolari, come la passeggiata notturna nel parco del Ciapà a Cervo, impreziosita da letture filosofiche e passi tratti da Leopardi e dai Lirici Greci. Uno spazio lo avrà anche la biologia marina, con l’osservazione dei cetacei. Continua inoltre la collaborazione del Liceo Vieusseux con il Comune di Cervo, attraverso la copertura mediatica e giornalistica del celebre e prestigioso Festival di Musica da Camera.

Le diverse attività del Piano Estate saranno poi oggetto di documentazione da parte del laboratorio mediatico del Vieusseux, che elaborerà foto, video, recensioni, relazioni e resoconti blog. Le attività sono state progettate e saranno seguite da un nutrito gruppo di docenti, formato sia da alcuni giovani supplenti di talento, sia da docenti di ruolo esperti, che hanno dato la loro disponibilità con entusiasmo, vogliosi anch’essi di recuperare spazi di socialità dopo un anno scolastico assai travagliato, passato per lo più in modalità didattica a distanza.

Dice il Dirigente Scolastico, prof. Paolo Auricchia: si tratta di un'opportunità per sviluppare nuove modalità didattiche, in contesti anche esterni alla scuola, sul territorio, volte a promuovere competenze di crescita formativa anche non strettamente legate ai consueti programmi curricolari. Un'occasione per sperimentare forme e moduli didattici innovativi, che si auspica possano essere integrati nel Ptof del Liceo e portati avanti e perfezionati nel corso del prossimo anno scolastico.