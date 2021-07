Il FLAG GAC ‘Il Mare delle Alpi’ partecipa all’edizione 2021 Slow Fish di Genova

Dal 1 al 4 Luglio il FLAG GAC Il Mare delle Alpi partecipa all’edizione 2021 di Slow Fish, evento Slow Food giunto alla sua decima edizione, dove il mare ed i pescatori sono protagonisti. All’interno dello stand Regione Liguria – Flag Liguri, in Piazza Caricamento a Genova, si alterneranno gli attori del comparto pesca in un ricco programma di laboratori ed animazione. Il FLAG GAC Il Mare delle Alpi porta alcune realtà del territorio imperiese coinvolgendole in una serie di interventi all’interno dello spazio dedicato alla pesca in Liguria.

Da Giovedì 1 Luglio a Domenica 4 Luglio, sarà quindi possibile conoscere i pescatori, gli ittiturismi ed altri operatori del settore attraverso momenti di divulgazione, degustazioni e laboratori pratici.

«La vetrina di Slow Fish – sottolinea il presidente del Flag Gac Imperia “Il mare delle Alpi” – sarà l’occasione per illustrare l’accordo di cooperazione con il Flag di Cetara “Approdo di Ulisse” nell’ambito del progetto denominato “Mediterraneo: un mare dove navigano anche le idee”. Nella giornata di sabato 3 luglio alle ore 11 presso lo stand di Regione Liguria in piazza Caricamento, ci sarà l’incontro Liguria Campania fortemente voluto dal presidente Enrico Lupi e dal vicepresidente e assessore regionale alla pesca Alessandro Piana. L’obiettivo è la valorizzazione della pesca attraverso lo scambio di buone pratiche ed esperienze con altre realtà come i pescatori cetaresi».

Di seguito il programma dello stand

GIOVEDì 1 Luglio

- Ore 18 Crudo che passione: sfilettatura e assaggio di crudo del giorno - Cooperativa Boccadasse, Genova

- Ore 19 Il branda della barca con Patrizia Sacchetti - Motobarca Patrizia, Sanremo

- Ore 20 Non solo muscoli: degustazione di Ostriche di La Spezia con Federico Pinza Cooperativa Mitilicoltori Spezzini

- Ore 21 Scuola dell’Acciuga con Michele Senno - L’Anciua, Sestri Levante: laboratorio di salagione delle acciughe, fino a 9 partecipanti

VENERDì 2 Luglio

- Ore 12 I FLAG e la formazione: Liguria e Sardegna esperienze a confronto – FLAG GAC Levante Ligure, FLAG GAC Savonese, FLAG GAC Il Mare delle Alpi, FLAG Nord Sardegna

- Ore 15 Il poker di colori delle risorse alieutiche liguri- l'azzurro, il bianco, il rosso ed il... moro – Talk a cura di Università di Genova. Intervengono Prof. Mario Petrillo, Dott. Fulvio Garibaldi, Dott. Luca Lanteri

- Ore 18 Non è la solita zuppa! - Cooperativa Pescatori De Ferrari, Noli

- Ore 19 Sai riconoscere il pesce? Laboratorio per bambini con Antonio Carabetta - Arci Pesca Liguria

- Ore 20 Il fritto del Capitan Morgan – Ittiturismo Capitan Morgan, Varazze

- Ore 21 Scuola dell’Acciuga con Michele Senno - L’Anciua, Sestri Levante: laboratorio di salagione delle acciughe, fino a 9 partecipanti

SABATO 3 Luglio

- Ore 11 Liguria e Campania, Mediterraneo: un mare dove viaggiano anche le idee - Talk con FLAG GAC Il Mare Delle Alpi e FLAG GAC Approdo di Ulisse

- Ore 12 La tonnarella di Camogli: una storia di pesca – Talk a cura di Dott.sa Maddalena Fava e Valentina Cappanera

- Ore 18 Chi offre di più? Asta del Pesce con Roberto Trinca - Maremosso, Casarza Ligure

- Ore 19 L’acciuga IGP – Approfondimento e degustazione con Maremosso, Casarza Ligure

- Ore 20 Pesci poveri, ma buoni – Ittiturismo Cooperativa il Gabbiano, Genova Voltri

- Ore 21 Scuola dell’Acciuga con Michele Senno - L’Anciua, Sestri Levante: laboratorio di salagione delle acciughe, fino a 9 partecipanti

DOMENICA 4 Luglio

- Ore 18 Fish & Pasta: i ravioli di pescato - Cooperativa Il Sole, Ittiturismo Sestri Ponente

- Ore 19 In fondo al mar, il Gambero Rosso - Benedetto Carpi, Santa Margherita Ligure

- Ore 20 Mare Nostrum - Michele Cardarelli, Cooperativa Capomele, Noli

- Ore 21 Scuola dell’Acciuga con Michele Senno - L’Anciua, Sestri Levante: laboratorio di salagione delle acciughe, fino a 9 partecipanti