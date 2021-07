Guardia Costiera salva la tartaruga 'Vangelina', l'animale era in pericolo di vita al largo di Imperia

Storia a lieto fine per l'enorme tartaruga Vangelina salvata il 17 giugno al largo di Imperia. L'esemplare di 'caretta caretta' in difficoltà è stato segnalato dall’equipaggio del “Corsara” e l’Associazione “Delfini del Ponente”.

La Guardia Costiera è subito intervenuta per trarre in salvo l'animale. Vangelina, ribattezzata così, come gesto di gratitudine nei confronti dei due giovani marinaie, Valentina e Angela, è un esemplare di dimensioni ragguardevoli: dal peso di 40Kg, lungo 70cm e largo 50cm. I militari hanno recuperato la tartaruga a 5 miglia nautiche da Imperia e l'hanno sbarcata in banchina dove è stata stabilizzata, nel rispetto delle indicazioni del personale dell’acquario di Genova, a cui l’esemplare è stato affidato per le necessarie cure sanitarie.

Dopo una prima visita, è stato accertato che l’animale era affetto da una grave forma di polmonite, che richiedeva immediate cure mediche. "E’ bene ricordare a tutti gli utenti del mare che spesso la solidale azione di tutti gli attori rende possibile il successo di alcune operazioni di soccorso, per cui in caso di ritrovamento in mare di questi esemplari in difficoltà, si ricorda, che è necessario avvisare la Guardia Costiera, oltreché porre la massima attenzione tenendosi a debita distanza durante la navigazione. - hanno ricordato dalla capitaneria di porto di Imperia - Inoltre, è opportuno ricordare che in caso di avvistamenti di cetacei ed altre particolari specie marine è opportuno segnalarne la presenza attraverso l’app #PlasticFreeGC".