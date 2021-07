Domani sciopero dei lavoratori dell'Igiene Ambientale: disagi anche per la città di Ventimiglia

E’ stato indetto per domani, da diverse organizzazioni sindacali, uno sciopero nazionale per i lavoratori del comparto Igiene Ambientale che avrà durata per l’intera giornata.

I disagi anche a Ventimiglia saranno inevitabili ma, come evidenzia il Comune frontaliero, saranno garantiti i servizi essenziali minimi (ritiro spazzatura da caserme, scuole, ospedali). Verrà garantito lo svuotamento dell’isola ecologica area ex Gil in quanto presente l’hub vaccinale e rimane confermata la raccolta dei cartoni fuori dagli esercizi commerciali come da consuetudine.

Lo svuotamento e cambio sacchi dalle spiagge sarà attuato con l’accumulo di quelli pieni a bordo spiaggia e non sul marciapiede o scale/rampe di accesso alle stesse al fine di evitare per quanto possibile problematiche ai passanti e bagnanti. Nella giornata di giovedì sarà ripristinato lo stato dei luoghi con smaltimento dei rifiuti accumulati stante il ritorno a regime del servizio.

Il Comunbe invita la cittadinanza, chiaramente laddove possibile, a non conferire nella giornata di domani i rifiuti c/o aree ecologiche onde evitare spropositati accumuli di spazzatura.