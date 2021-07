Dal fondo di solidarietà della giunta di Bordighera donati 600 euro alla Chiesa Evangelica

La Giunta di Bordighera ha donato 600 euro del fondo di solidarietà alla Chiesa Evangelica “Novità di Vita” di via Firenze. La cifra è stata devoluta in favore dell’attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, alcune su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune.



La consegna della donazione è avvenuta ieri mattina, nel corso di un incontro a Palazzo Garnier, alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito e dell’assessore Stefano Gnutti. “Le richieste di assistenza, non poche già prima dell’emergenza sanitaria, nel 2020 sono purtroppo ulteriormente aumentate ed è a maggior ragione doveroso supportare l’opera di solidarietà con cui la Chiesa Evangelica “Novità di Vita” da tempo si pone a fianco di coloro che vivono momenti di necessità" - ha commentato il Sindaco Vittorio Ingenito.



“L’impegno di questi volontari merita tutta la nostra gratitudine ed ammirazione: rappresentano concretamente, nel quotidiano, il vero senso della comunità" - ha concluso il primo cittadino.